Lindenstraße
Folge 27: Sarahs Entscheidung
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch macht Sandra sich mit Vasily auf den Weg ins Jugendamt. Dort möchte sie sich nach ihren beiden Töchtern erkundigen, die sie seit acht Jahren nicht gesehen hat. "Knöllchenterror": Wieder einmal regt Andy sich extrem über einen Strafzettel an seinem Taxi auf. Seinen Unmut gibt er Maria Stadler lautstark zu verstehen. Doch die Politesse zetert energisch zurück.
Genre:Drama, Soap
12
