Lindenstraße
Folge 5: Abgestempelt
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Hans hat sich nun doch zum Interview mit seinem Sohn bereit erklärt und ist vom Ergebnis beeindruckt. Klaus' Gegendarstellung deckt gekonnt „Verurteilungen und Wahrheit im Fall Anna Z.“ auf. Nur Sarah hält wenig von dieser „Heiligsprechung“ ihrer Mutter. Schließlich hat Anna ihren Freund Bruno auf dem Gewissen.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste