ARD PlusStaffel 24Folge 50vom 30.09.2024
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Mit Sack und Pack und der ganzen Familie wird Erichs Traum vom Angelausflug Wirklichkeit. Am Ufer des oberbayerischen Gewässers überkommt Erich und Helga die Trauer. Sie lassen ihre gemeinsame Zeit Revue passieren und weinen bitterlich.

