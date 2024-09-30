Wunsch und WirklichkeitJetzt kostenlos streamen
Lindenstraße
Folge 7: Wunsch und Wirklichkeit
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
„Wir feiern nicht…“, wehrt Vasily sich zuerst gegen Sandras Vorschlag, ein leckeres Weihnachtsbuffet im Akropolis auszurichten. Doch die Blondine kann den Chef schnell mit ihrem Charme und ihren Kochkünsten überzeugen.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste