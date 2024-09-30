Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Ringelspiel

ARD PlusStaffel 24Folge 9vom 30.09.2024
Ringelspiel

RingelspielJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 9: Ringelspiel

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

In gewohnter Manier schwingen die Lindensträßler pünktlich zum Jahreswechsel vor dem Akropolis gemeinsam das Tanzbein. Für Sandra hängt der Neujahrshimmel voller Geigen: Sie ist bis über beide Ohren in Vasily verknallt. Doch was, wenn der konservative Grieche von Sandras einstiger Drogenabhängigkeit erfährt? Carsten macht sich Sorgen um das turtelnde Pärchen.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen