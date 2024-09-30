Lindenstraße
Folge 2: Was zu viel ist...
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Steffi fühlt sich in ihrem neuen Zuhause bei den Beimer/Zieglers sichtlich wohl. Trotz seiner anfänglichen Bedenken hat auch Hans sich schnell an die neue Mitbewohnerin gewöhnt und lobt ihre Energie und ihren Mut. Den braucht die junge Frau auch, denn mit ihrem Lebenslauf ist es besonders schwer eine Arbeit zu finden. Steffi hat zwar eine Lehre als Anstreicherin gemacht – aber eben im Gefängnis.
Weitere Folgen in Staffel 25
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste