Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Fleischesser

ARD PlusStaffel 25Folge 23vom 30.09.2024
Fleischesser

FleischesserJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 23: Fleischesser

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Maria versucht nochmals ihre Tochter zur Rückkehr nach Hause zu bewegen. Keine Chance: Caro will weiter bei Nico wohnen bleiben. Schließlich finden sich die Eltern Stadler mit der Situation ab. Zur Versöhnung bringen sie dem Teenagerpaar eine Babywiege in die Wohnung.

Weitere Folgen in Staffel 25

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen