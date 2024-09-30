Lindenstraße
Folge 28: Bertelchen
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Nach der Rückkehr aus Italien sorgt sich Sabrina um Hajos Mutter. Hilde macht einen sehr merkwürdigen Eindruck auf sie. Anna muss traumatische Erlebnisse aus dem Gefängnis verarbeiten. Sie vertraut sich ihrer ältesten Tochter Sarah an. Immer noch liegt Caro nach der Geburt ihres Kindes im Koma. Lea macht sich deswegen schwere Vorwürfe.
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
12
