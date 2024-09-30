Lindenstraße
Folge 30: Beziehungsstress
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Caro ist mit dem kleinen Lukas zu Nico gezogen. Die drei leben auf engstem Raum in Nicos Zimmer. Der Mangel an Platz und Privatsphäre führt schnell zu Unstimmigkeiten. Harry wundert sich, als er am Morgen die Augen aufschlägt. Eine offensichtlich orientierungslose Hilde wandelt im Schlafgewand über die Lindenstraße.
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste