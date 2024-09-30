Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Ausgesperrt

ARD PlusStaffel 25Folge 31vom 30.09.2024
Folge 31: Ausgesperrt

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Hans macht sich große Sorgen um Anna. Auch wenn sie jetzt im offenen Vollzug ist – die Zeit im Gefängnis scheint bei Anna emotionale Wunden hinterlassen zu haben. Bei Hajos Mutter Hilde werden die Anzeichen einer beginnenden Demenz immer deutlicher. Aus diesem Grund braucht sie permanente Aufsicht, gegen die sie sich jedoch strikt wehrt.

