Lindenstraße

Das war's!

Staffel 25Folge 36vom 30.09.2024
Das war's!

Lindenstraße

Folge 36: Das war's!

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Nach Leas Abschiedsbrief in der letzten Woche haben sie und Caro sich ausgesprochen. Doch nun steht Caros und Nicos Liebe vor dem Aus. Denn Caro erfährt vom Kuss zwischen Nico und Lea. Peinliche Situation für Doktor Stadler. Seine Angestellte Hannelore hat ganz offensichtlich ein Auge auf ihn geworfen. Helga und Erich kämpfen weiter um die Existenz des Reisebüros.

