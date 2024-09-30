Lindenstraße
Folge 37: Für immer vorbei
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Schwarzer Donnerstag für Erich und Helga. Das Reisebüro ist geschäftlich am Ende und muss Insolvenz anmelden. Das will Alex jedoch nicht so einfach hinnehmen. Die Beziehung der beiden Teenager Caro und Nico ist kaum noch zu retten – und das, obwohl doch gerade erst das gemeinsame Kind geboren wurde.
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste