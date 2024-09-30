Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verzweiflung

ARD PlusStaffel 21Folge 27vom 30.09.2024
Folge 27: Verzweiflung

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Nina ist mit ihrem Latein am Ende. Sie weiß einfach nicht, wie sie Marion aufmuntern kann. Seit der geplatzten Hochzeit ist die kaum mehr ansprechbar. Auch Helga findet keinen Zugang zu ihrer Tochter. Völlig apathisch liegt Marion den ganzen Tag im Bett. Wie konnte Alex ihr das nur antun?

