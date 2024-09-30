Lindenstraße
Folge 29: Blanke Nerven
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Ahnungslos öffnet Sabrina die Tür, als es am Morgen überraschend klingelt. Mit den Herrschaften von der Ausländerbehörde hatte sie wahrlich nicht gerechnet. „Ich bin eine Freundin...“, versucht sie sich zu erklären. Doch die Beamten sind misstrauisch. Schnell eilt Sabrina zu Helga, um Nastya zu holen.
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste