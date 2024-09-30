Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Blanke Nerven

ARD PlusStaffel 22Folge 29vom 30.09.2024
Blanke Nerven

Lindenstraße

Folge 29: Blanke Nerven

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Ahnungslos öffnet Sabrina die Tür, als es am Morgen überraschend klingelt. Mit den Herrschaften von der Ausländerbehörde hatte sie wahrlich nicht gerechnet. „Ich bin eine Freundin...“, versucht sie sich zu erklären. Doch die Beamten sind misstrauisch. Schnell eilt Sabrina zu Helga, um Nastya zu holen.

