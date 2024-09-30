Lindenstraße
Folge 38: Albtraum und Märchen
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Heute werden Helga und Erich sich endlich das Ja-Wort geben. „Helga ahnt überhaupt nichts!“, schwört Erich Überraschungsgast Marion am Telefon. Dass auch ihn ungeahnter Besuch erwartet, dämmert Erich wiederum überhaupt nicht.
