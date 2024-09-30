Zum Inhalt springenBarrierefrei
Albtraum und Märchen

ARD PlusStaffel 23Folge 38vom 30.09.2024
Folge 38: Albtraum und Märchen

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Heute werden Helga und Erich sich endlich das Ja-Wort geben. „Helga ahnt überhaupt nichts!“, schwört Erich Überraschungsgast Marion am Telefon. Dass auch ihn ungeahnter Besuch erwartet, dämmert Erich wiederum überhaupt nicht.

