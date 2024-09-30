Lindenstraße
Folge 43: Keime
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Zwischen Marcella und Timo funkt es gewaltig. Doch trotz seiner offensichtlichen Gefühle für die hübsche Italienerin geht Timo weiterhin auf Distanz. Aber die selbstbewusste Marcella geht in die Offensive: Sie bringt Timo eine CD mit italienischen Liebesliedern vorbei.
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste