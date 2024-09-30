Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 24Folge 43vom 30.09.2024
Folge 43: Keime

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Zwischen Marcella und Timo funkt es gewaltig. Doch trotz seiner offensichtlichen Gefühle für die hübsche Italienerin geht Timo weiterhin auf Distanz. Aber die selbstbewusste Marcella geht in die Offensive: Sie bringt Timo eine CD mit italienischen Liebesliedern vorbei.

