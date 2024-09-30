Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Sprengstoff

ARD PlusStaffel 24Folge 45vom 30.09.2024
Sprengstoff

SprengstoffJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 45: Sprengstoff

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Franziska begrüßt ihre „Lieblingsfrisörin“ im Salon mit einer überschwänglichen Umarmung. Tanja versucht erneut, der „Ex“ Grenzen zu setzen. Aber Franziska zeigt keine Einsicht: „Wer ist denn damals über wen hergefallen?“, stichelt sie.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen