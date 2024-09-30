Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Staffel 25Folge 34vom 30.09.2024
Folge 34: Ein großer Fehler!

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Wichtiger Termin für Erich und Helga: Sie wollen bei ihrer Bank einen Kredit für das Reisebüro aufnehmen. Doch alles kommt anders als geplant. Steffi wird erneut von ihrer kriminellen Vergangenheit eingeholt: Der Unterweltboss Attila sucht sie auf und fordert von ihr eine Gefälligkeit.

ARD Plus
