Lindenstraße

Vollendete Tatsachen

ARD PlusStaffel 25Folge 39vom 30.09.2024
Vollendete Tatsachen

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

In der Villa Dressler stehen die Zeichen emotional auf Sturm. Nach einem heftigen Disput leben Dressler und Hannelore von Tisch und Bett getrennt. Anna arbeitet im Pralinengeschäft &quot;Kakao&quot;. Sie wundert sich über die hohen Zahlungen, die Steffi an ihren Kompagnon Murat leisten muss.

