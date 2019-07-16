Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 16.07.2019: Episode 2
44 Min.Folge vom 16.07.2019Ab 12
Ein Landbesitzer hat auf seinem Grund und Boden einen Waschbären eingefangen, der dort mehrere Hühner gerissen hat. Wildhüter Benny Richards nimmt den fauchenden Übeltäter in Empfang und setzt ihn an einem sicheren Ort in der Wildnis aus. Danach bekommt es der Gesetzeshüter im „Lone Star State“ mit illegalen Campern zu tun. Die betreffenden Personen zeigen sich bei der Überprüfung ihrer Personalien nur wenig kooperativ. Und im Jasper County werden an einem See zwei Badegäste vermisst. Dort starten die „Texas Game Wardens“ in der Nacht eine Suchaktion.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
