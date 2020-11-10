Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 10.11.2020: Folge 2
44 Min.Folge vom 10.11.2020Ab 6
Im Bundesstaat Texas hat sich ein junger Alligator in eine Wohngegend verirrt. Das Reptil ist in Chambers County in einen Durchlass gekrochen - die Wasserläufe werden von den Tieren oft als Wanderwege genutzt. Alligatoren greifen im „Lone Star State“ zwar nur sehr selten Menschen an, aber in der Nähe einer Siedlung mit kleinen Kindern stellt der Eindringling eine echte Bedrohung dar. Deshalb bringt Wildhüter Dustin Dockery den Kaltblüter zurück in seinen natürlichen Lebensraum. Jagdaufseherin Kathleen Stuman schaut derweil nach einer verletzten Hirschkuh.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
6
