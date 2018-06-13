Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 13.06.2018: Episode 32
45 Min.Folge vom 13.06.2018Ab 6
Tommy Johnson und seine Berufskollegen arbeiten im „Lone Star State“ Hand in Hand mit der Polizei zusammen. In dieser Folge vollstrecken die „Texas Game Wardens“ gemeinsam mit den Beamten des Police Departments einen gültigen Haftbefehl. Dabei stellen die Gesetzeshüter nicht nur Drogen sicher, sondern auch abgetrennte Alligatoren-Köpfe. Deshalb droht dem Übeltäter obendrein eine Anzeige wegen Wilderei. Im Jasper County haben die Jagdhüter zudem einen Straftäter im Visier, der im Internet verdächtige Fotos gepostet hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.