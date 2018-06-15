Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Episode 34

Folge vom 15.06.2018
Folge vom 15.06.2018: Episode 34

44 Min. Ab 6

In Centerville hat eine Bande von Rowdys wild um sich geschossen. Dabei haben die jungen Männer nicht nur 40 Tiere getötet, sondern auch die Gesundheit anderer Menschen gefährdet. Als einer der Verdächtigen in Texas ein Geständnis ablegt, kommt dort die ganze Wahrheit ans Licht. Kevin Winters und David Pietro zeigen im Webb County, wie man es richtig macht - das Duo leistet wichtige Aufklärungsarbeit. Die „Texas Game Wardens“ erklären Jugendlichen, was bei einem Jagdausflug zu beachten ist und wie man die Beute waidgerecht ausnimmt.

