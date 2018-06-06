Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Episode 25

DMAXFolge vom 06.06.2018
Episode 25

Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge vom 06.06.2018: Episode 25

45 Min.Folge vom 06.06.2018Ab 12

Wildhüterin Kryssie Thompson und ihre Kollegen halten am Rio Grande Ausschau nach Stellnetzen, denn in den engen Maschen verenden auch Tiere, die unter Artenschutz stehen. Deshalb ist diese Methode des Fischfangs in den Vereinigten Staaten verboten. Am Joe Pool Lake kommen unterdessen Taucher zum Einsatz. Dort ist ein Badegast bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Das Team versucht, die Leiche des Mannes mit Sonargeräten ausfindig zu machen. Solche Einsätze sind im „Lone Star State" leider keine Seltenheit.

