Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 06.06.2018: Episode 25
45 Min.Folge vom 06.06.2018Ab 12
Wildhüterin Kryssie Thompson und ihre Kollegen halten am Rio Grande Ausschau nach Stellnetzen, denn in den engen Maschen verenden auch Tiere, die unter Artenschutz stehen. Deshalb ist diese Methode des Fischfangs in den Vereinigten Staaten verboten. Am Joe Pool Lake kommen unterdessen Taucher zum Einsatz. Dort ist ein Badegast bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Das Team versucht, die Leiche des Mannes mit Sonargeräten ausfindig zu machen. Solche Einsätze sind im „Lone Star State“ leider keine Seltenheit.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.