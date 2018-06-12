Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 12.06.2018: Episode 31
44 Min.Folge vom 12.06.2018Ab 6
„Texas Game Warden“ Kegan Gould ist mit seinem Patrouillenboot auf dem Rio Grande unterwegs. Dort soll der Jagdhüter gemeinsam mit den Beamten des Laredo Police Departments eine Leiche aus dem Wasser bergen. Der Mann hat vermutlich versucht, illegal die Landesgrenze zu überqueren - dabei ist er im Fluss ertrunken. Im Hardin County halten die Mitarbeiter des „Park and Wildlife Departments“ anschließend Ausschau nach einem angeschossenen Berglöwen. Die Raubkatze soll im „Lone Star State“ in ein Wohngebiet eingedrungen sein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.