Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 14.01.2021: Folge 4
44 Min.Folge vom 14.01.2021Ab 12
Benny Richards entdeckt auf einer Patrouille im US-Bundesstaat Texas eine verwirrte Frau am Straßenrand. Die Unbekannte achtet nicht auf den Verkehr und taumelt barfuß über den stark befahrenen Highway. Möglicherweise sind Alkohol oder Drogen mit im Spiel. Deshalb ruft der Jagdaufseher über Funk einen Ambulanzwagen. Morgan Inman und Justin Eddins nehmen unterdessen in einem Jagdcamp einen Sportschützen ins Gebet. Der Mann hätte wissen müssen, dass er im Wald keine Jungtiere erlegen darf. Handelte es sich bei dem Abschuss tatsächlich um ein Versehen?
