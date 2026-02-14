Lost Places
Folge 8: Lost Places - Folge 30
44 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 6
Der Westwall, von den Alliierten Siegfriedlinie genannt, war die westliche Verteidigungslinie der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Von der niederländischen Grenze im Norden erstreckt er sich über mehr als 600 Kilometer bis zur Schweizer Grenze im Süden. Manche Abschnitte waren mit Bunkern und Panzersperren, den sogenannten „Drachenzähnen“, stark befestigt, andere Abschnitte im bergigen Gelände dagegen kaum. Entlang dieser Linie kam es zu mehreren kriegsentscheidenden Schlachten.
Lost Places
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6