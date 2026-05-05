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Lost Places

Lost Places - Folge 65

WELTFolge vom 05.05.2026
Lost Places - Folge 65

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Lost Places

Folge vom 05.05.2026: Lost Places - Folge 65

44 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6

In der Nähe des Loch Lomond ist ein historischer Bau kurz vor dem Einsturz: Buchanan Castle. Was diese Burg so besonders macht, ist, wie sie im Laufe der Jahre mit der Natur verschmolzen ist. Während des Zweiten Weltkriegs diente es als Militärkrankenhaus, das Gebäude ist jedoch noch sehr viel älter. Unweit der Küste des Toten Meeres liegt ein touristischer Ort, der durch das Sinken des Meeresspiegels in einem Krater von der Erde verschluckt wurde.

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