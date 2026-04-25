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Lost Places

Lost Places - Folge 58

WELTFolge vom 25.04.2026
Lost Places - Folge 58

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Lost Places

Folge vom 25.04.2026: Lost Places - Folge 58

44 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 6

Eine Sanatorium in den USA, das wegen einer Pandemie errichtet wurde, ein unterirdisches Labyrinth, in dem ein schrecklicher Mord stattfand, ein in die Klippe geschlagenes Meisterwerk und ein Leuchtfeuer, das eine der berüchtigtsten Botschaften der amerikanischen Geschichte zeigt. Diese verlassenen Orte sind heruntergekommen durch Naturkatastrophen und kriegerische Auseinandersetzungen. Die Ruinen zeugen von Tod und Zerstörung, aber auch von menschlichem Einfallsreichtum und Fortschritt.

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