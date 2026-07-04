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Lost Places

Lost Places - Folge 62

WELTFolge vom 04.07.2026
Lost Places - Folge 62

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Lost Places

Folge vom 04.07.2026: Lost Places - Folge 62

44 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 6

Die Golanhöhen im Nahen Osten: eine Ansammlung von Ruinen und immer wieder Schauplatz heftiger kriegerischer Auseinandersetzungen. Die früheren Hauptbefestigungsanlagen des syrischen Militärs werden heute von Israel verwaltet. Während um die Region heute noch gekämpft wird, interessiert ein verfallenes Werk in der amerikanischen Stadt Buffalo wenige. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde dort ein Grundnahrungsmittel der Amerikaner hergestellt: das Toastbrot der Marke Wonder Bread.

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