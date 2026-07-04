Lost Places
Folge vom 04.07.2026: Lost Places - Folge 62
44 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 6
Die Golanhöhen im Nahen Osten: eine Ansammlung von Ruinen und immer wieder Schauplatz heftiger kriegerischer Auseinandersetzungen. Die früheren Hauptbefestigungsanlagen des syrischen Militärs werden heute von Israel verwaltet. Während um die Region heute noch gekämpft wird, interessiert ein verfallenes Werk in der amerikanischen Stadt Buffalo wenige. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde dort ein Grundnahrungsmittel der Amerikaner hergestellt: das Toastbrot der Marke Wonder Bread.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-11: welt