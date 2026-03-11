Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lost Places

Lost Places - Folge 81

Folge vom 11.03.2026
Lost Places - Folge 81

44 Min. Ab 6

Halb Flugzeug, halb Schiff: Das „Kaspische Seemonster“ war ein Geheimprojekt der Russen, welches selbst die CIA einschüchterte. Heute liegt das mysteriöse Fluggerät, welches als Flugzeugträger-Zerstörer dienen sollte, am Strand des kaspischen Meeres. Außerdem in dieser Folge: Die Ruine einer ungewöhnlichen Haftanstalt in Georgia, eine geheimnisvolle Siedlung im Dschungel Kambodschas und ein kühnes Experiment auf einer verborgenen Insel, mit dem Argentinien zur Supermacht aufsteigen sollte.

