Lotta in Love
Folge 1: Das Konzert
26 Min.Ab 12
Lotta besucht zusammen mit ihrer besten Freundin Anna das Konzert von Alex, für das sie Backstagekarten gewonnen hat. Als sie den Gitarristen Michael performen sieht, ist es Liebe auf den ersten Blick. Endlich backstage, wird Lotta auf Grund ihrer Ähnlichkeit mit Alex verwechselt und für eine Zugabe auf die Bühne geschickt, wo Michael - Alex' Freund - ihr nichts ahnend einen Kuss gibt ... Zur selben Zeit verlässt Alex, genervt von ihren Popstarverpflichtungen, die Konzerthalle.
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
