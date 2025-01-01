Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

ProSiebenStaffel 1Folge 100
Folge 100: Michaels Liebeserklärung

24 Min.Ab 12

Achim und Klaus treffen sich mit ihren Anwälten, um herauszufinden, wie man die Position des jeweils anderen in der Firma schwächen kann. Achim hat Tabatha als seine persönliche Assistentin zu Firework zurückgeholt - der Krieg zwischen Jessie und Tabatha wird jetzt offen geführt. Indessen lässt sich Lotta von Leander dazu überreden, Michael mit einem versteckten Diktiergerät ein Geständnis über die Ursprünge von "Everything must change" zu entlocken ...

