Lotta in Love
Folge 111: Episode 111
24 Min.Ab 12
Sven hat sich in Lotta verliebt, ohne dass sie davon etwas mitbekommt. Als es zu einem Streit zwischen Lotta und Michael kommt, schmeißt dieser Ninja kurzerhand aus der Villa. Lotta bietet Ninja an, dass er bei ihr schlafen kann, was Sven überhaupt nicht gefällt ... Klaus setzt indessen Alex unter Drogen und bringt sie dazu, einen Knebelvertrag zu unterschreiben, der sie fortan an ihn allein und nicht mehr an Firework Records bindet.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH