Lotta in Love
Folge 112: Der neue Bruder
24 Min.Ab 12
Alex unterschreibt Klaus' Knebelvertrag. Als Olivia sie darauf aufmerksam macht, wie übel Klaus sie übers Ohr gehauen hat, fällt Alex aus allen Wolken ... Achim ist entsetzt, was Klaus hinter seinem Rücken getan hat und entlässt ihn. Doch der erpresst ihn mit dem neuen Vertrag: Wenn Achim ihn nicht zu besseren Konditionen wieder einstellt, wechselt er mit Alex zu einem anderen Label. Wenig später erfährt Klaus bei einem Streit mit Vince, dass er sein Halbbruder ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH