Lotta in Love
Folge 114: Der Songtext
24 Min.Ab 12
Lotta ist von Svens Geständnis erschrocken. Gerade als sie ihn fragen möchte, ob er sich neu verliebt hat, kommt Anna zurück. Die merkt, dass mit Sven etwas nicht stimmt, aber Lotta kann ihre Sorgen zunächst zerstreuen ... Wenig später bei Firework Records: Lotta sieht, wie Leander ihren Songtext kopiert. Entsetzt beobachtet sie, wie er sich kurz darauf mit Alex trifft und ihr den Text gibt ... Indes entschließt sich Olivia, an Alex' Geldreserven zu gehen, um Jareis auszuzahlen.
Lotta in Love
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
