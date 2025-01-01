Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

Zwillinge

ProSieben
Staffel 1
Folge 128
Zwillinge

Lotta in Love

Folge 128: Zwillinge

24 Min.
Ab 12

Alex und Michael trennen sich. Daraufhin will Michael, der sich endgültig für Lotta entschieden hat, ihr eine Liebeserklärung machen. Doch Lotta hat ganz andere Probleme: Sie ist auf der Suche nach ihren biologischen Eltern - und vielleicht sogar Geschwistern ... Klaus startet indessen eine weitere Intrige und schickt Lottas Rohversion des Songs "Anna" an alle Radiosender. Nachdem jedoch Achim von Vince die Beweise für Klaus' krumme Nummern bekommen hat, feuert er Klaus ...

