ProSiebenStaffel 1Folge 23
24 Min.Ab 12

Während es für Lotta bei Firework immer besser läuft, ist Max besorgt, dass sie ihr Geld auf nicht ganz legale Art verdient. Er ist fest entschlossen herauszufinden, von wem Lotta den Scheck über 1.000 Euro bekommen hat ... Sven erfährt indes, dass Anna nicht von ihm schwanger ist. Beide sind erleichtert, und Sven beschließt, sich nach einem besseren Job umzusehen - denn irgendwann möchte er doch eine Familie mit Anna gründen ...

