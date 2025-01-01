Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 41
24 Min.Ab 12

Lotta erfährt, dass sie für Alex' neues Video tanzen soll und zur Vorbereitung einen persönlichen Tanzcoach bekommt. Als sie Michael trifft, fällt ihr jedoch ein, dass sie bei der Party ihr Skizzenbuch in der Villa vergessen hat - und das sollte die Band auf keinen Fall in die Hände bekommen ... Anna ist beleidigt, weil Sven ihre Beziehung vernachlässigt und nur noch Wäscherei und Taxischein im Kopf hat, und verabredet sich mit Lotta für einen Weiberabend.

