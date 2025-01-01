Lotta in Love
Folge 47: Eingeladen bei VIVA
24 Min.Ab 12
Während Lotta und Anna den Imbisswagen reinigen, werden sie von den Randalierern bedroht. Doch sie können flüchten und erzählen Sven von dem Vorfall. Der will sich die Kerle selber vorknöpfen ... Lotta ist schockiert, als sie erfährt, dass sie am nächsten Tag einen Live-Auftritt bei VIVA in Köln hat. Olivia soll sie begleiten. Indes herrscht Krisenstimmung in der Band: Stix, Ninja, Kaye und Vince sind sauer, dass Michael ihnen das Fotoshooting von Alex verheimlicht hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Lotta in Love
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH