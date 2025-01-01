Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 47
24 Min.Ab 12

Während Lotta und Anna den Imbisswagen reinigen, werden sie von den Randalierern bedroht. Doch sie können flüchten und erzählen Sven von dem Vorfall. Der will sich die Kerle selber vorknöpfen ... Lotta ist schockiert, als sie erfährt, dass sie am nächsten Tag einen Live-Auftritt bei VIVA in Köln hat. Olivia soll sie begleiten. Indes herrscht Krisenstimmung in der Band: Stix, Ninja, Kaye und Vince sind sauer, dass Michael ihnen das Fotoshooting von Alex verheimlicht hat ...

ProSieben
