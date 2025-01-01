Lotta in Love
Folge 48: Lotta On Air
24 Min.Ab 12
Lotta übt, sich für ihren Auftritt bei VIVA als Alex zu schminken und verblüfft sogar Olivia mit ihrem Talent. Währenddessen bittet Alex Olivia, sie im Sanatorium zu besuchen, doch ihre Mutter muss wegen des VIVA-Termins absagen ... Kaye zappt durch die TV-Programme und sieht zufällig Lotta als Alex auf VIVA - dabei hatte Klaus zugesichert, keine Aktionen mehr mit Alex zu starten, ohne die Band zu informieren ...
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH