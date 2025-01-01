Lotta in Love
Folge 55: Bittere Enttäuschung
24 Min.Ab 12
Lotta als Alex gelingt es, die Band zu versöhnen und neu zu motivieren. Doch Klaus, der von Lottas Alleingang erfahren hat, macht klar, dass alles, was Alex betrifft, über ihn zu laufen hat. Erst jetzt begreift Lotta, dass sie zu weit gegangen ist. Als sie später mit Michael über ihre gemeinsame Nacht spricht, erklärt er ihr, dass er doch noch an Alex hängt ... Leonie überrascht ihren Exmann Rainer beim Gespräch mit Vince und setzt ihn vor die Tür. Vince ist ratlos ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH