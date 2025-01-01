Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 60
24 Min.Ab 12

Die Auseinandersetzung mit Olivia und Klaus war zuviel für Alex: Sie hat einen schweren Kreislaufkollaps erlitten und liegt auf der Intensivstation. Lotta ist indes entschlossen, zu kündigen, doch Klaus kann sie davon abhalten - allerdings muss er ihr versprechen, dass so etwas wie Alex' Überraschungsbesuch nicht mehr vorkommt ... Vince lässt nicht locker: Er will wissen, was es mit Rainer und Leonie auf sich hat. Achim bittet Leonie, ihrem Sohn endlich die Wahrheit zu sagen ...

