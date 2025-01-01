Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 67
Folge 67: Lotta in Bedrängnis

24 Min.Ab 12

Sven lernt für seine Taxiprüfung und hat keine Zeit für Anna, und Anna selbst hat keine Lust mehr, sich ständig Lottas Klagelieder anzuhören. Achim tröstet indes Olivia und will sich dafür einsetzen, dass Klaus das Hausverbot gegen sie aufhebt ... Lottas Vorwurf hat Patrick verletzt. Lotta merkt, dass er nun auf Distanz geht und entschuldigt sich bei ihm. Als sie ihm wenig später als Alex gegenübersteht und er sie kaum beachtet, spürt sie, dass Patrick es ernst meint ...

