Lotta in Love
Folge 22: Olivias Rache
25 Min.Ab 12
Anna hat immer noch Angst, dass sie schwanger sein könnte. Lotta steht ihr beim Schwangerschaftstest zur Seite. Max verlangt, dass Lotta ihm aufrichtig gesteht, wie sie zu so viel Geld kommt. Aber sie kann ihm nichts verraten, ohne die Verschwiegenheitsklausel zu brechen, auf die Klaus sie eingeschworen hat ... Vincent und Kaye tappen von einem Missverständnis ins nächste, weil Kaye sich nach wie vor mehr für Ninja interessiert und Vincents Annäherungsversuche nicht erkennt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH