Lotta in Love
Folge 29: Die Verlängerung
24 Min.Ab 12
Lotta bedauert, dass ihr Job bei Firework bald zu Ende ist. Ein Leben ohne Michael? Für sie ist das unvorstellbar. Unterdessen erfährt Olivia, dass Alex noch länger im Sanatorium bleiben möchte. Sie ist schockiert, kann aber ihre Tochter verstehen. Während Klaus weiterhin auf Lotta als Double setzt, steht Olivia dem Ganzen skeptisch gegenüber ... Als Kaye ein Gespräch zwischen Stix und Ninja belauscht, erfährt sie Details aus Ninjas Kindheit. Dadurch wird ihr einiges klar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH