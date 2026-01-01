Lotta in Love
Lotta, als Alex gestylt, läuft Michael in die Arme. Er bittet sie, ihn ins Studio zu begleiten, um ein Lied einzusingen. Doch plötzlich ist sie spurlos verschwunden. Olivia bekommt von einem internationalen Label das Angebot, Alex unter Vertrag zu nehmen. Doch dazu müsste Alex ihren Vertrag mit Firework Records lösen, und das ist mittelfristig nicht möglich ... Simone besteht darauf, dass Max in die Reha geht. Sven kümmert sich indes um die Renovierung der Wäscherei.
