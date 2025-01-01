Lotta in Love
Folge 49: Pop-Heldin 2005
24 Min.Ab 12
Lotta hat ihren Auftritt bei VIVA erfolgreich bestanden. Tabatha und Laurenz sind begeistert, und auch Olivia findet lobende Worte. Achim, immer noch ahnungslos, ist erfreut über Alex' guten Gesundheitszustand. Die Band allerdings ist sauer auf Michael, weil sie schon wieder nicht informiert wurde. Dabei überlegen Kaye und Stix, die Band zu verlassen. Auch Hendrik macht seiner Enttäuschung Luft - es kommt zum Streit mit Michael ...
Lotta in Love
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH