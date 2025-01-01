Lotta in Love
Folge 50: Die handbemalten Turnschuhe
24 Min.Ab 12
Als Lotta und Anna sich gemeinsam mit Sven die Wiederholung der VIVA-Sendung ansehen, bemerkt Sven, dass Lotta Alex' unverwechselbare Turnschuhe trägt. Annas Erklärungsversuche reichen nicht aus, um Sven zu überzeugen. Als er später in Lottas Zimmer die VIVA-Statuette entdeckt, will er die Wahrheit wissen ... Die Freundschaft zwischen Michael und Hendrik leidet unter dem Streit, den die beiden hatten - Stix ist momentan die Einzige, die noch zu Michael hält ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH