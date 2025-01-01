Lotta in Love
Folge 52: Krisenstimmung bei der Band
24 Min.Ab 12
Obwohl Sven die Übeltäter auf der Videokamera entdeckt, kann er nicht verhindern, dass sie im Imbiss Feuer legen. Doch glücklicherweise entsteht kein größerer Schaden. Lotta versöhnt sich mit Sven und präsentiert als Überraschung ein neues Logo ... Als Olivia von den Problemen der Band erfährt, hat sie Angst um Alex' Karriere. Auch Tabatha und Laurenz sind besorgt und beschließen, mit Alex zu sprechen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH